Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,13721 6,73 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,0743 6,45 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,128715 6,40 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,129038 6,34 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,102942 6,28 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,02502 7,22 Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,080469 4,88 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,028358 4,38 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,01215 3,38 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,01187 1,98 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,085225 9,93 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,075974 9,01 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,012964 8,44 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,072722 7,82 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,042125 7,79 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,200723 7,52 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,276166 7,51 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,051031 7,26 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,048267 6,97 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,036893 6,93 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,012829 9,52 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,040238 6,77 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,043439 4,55 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,030076 4,51 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,037671 3,69 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,022663 11,37 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,062982 10,14 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,067214 10,10 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,067481 10,05 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,069021 9,98 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032868 0,33 Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,078417 0,32 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036412 0,32 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082287 0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,082523 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,080586 -0,21 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021763 -0,21 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,075345 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,078987 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,067736 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015594 -5,38 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,027014 -1,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi