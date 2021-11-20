Yatırımcı rehberi (7)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıBNP Paribas Cardif Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,13721
|6,73
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,0743
|6,45
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,128715
|6,40
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,129038
|6,34
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,102942
|6,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,02502
|7,22
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,080469
|4,88
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,028358
|4,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,01215
|3,38
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,01187
|1,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,085225
|9,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,075974
|9,01
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,012964
|8,44
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,072722
|7,82
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,042125
|7,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,200723
|7,52
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,276166
|7,51
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,051031
|7,26
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,048267
|6,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,036893
|6,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,012829
|9,52
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,040238
|6,77
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,043439
|4,55
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030076
|4,51
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,037671
|3,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,022663
|11,37
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,062982
|10,14
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,067214
|10,10
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,067481
|10,05
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,069021
|9,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032868
|0,33
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,078417
|0,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036412
|0,32
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082287
|0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082523
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,080586
|-0,21
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021763
|-0,21
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,075345
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,078987
|-0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,067736
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015594
|-5,38
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,027014
|-1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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