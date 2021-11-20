Yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (7)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıBNP Paribas Cardif Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,137216,73
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,07436,45
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1287156,40
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1290386,34
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,1029426,28
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,025027,22
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0804694,88
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0283584,38
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,012153,38
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,011871,98
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0852259,93
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0759749,01
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0129648,44
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0727227,82
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0421257,79
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,2007237,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2761667,51
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0510317,26
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0482676,97
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,0368936,93
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0128299,52
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0402386,77
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0434394,55
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0300764,51
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0376713,69
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,02266311,37
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,06298210,14
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,06721410,10
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,06748110,05
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0690219,98
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0328680,33
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0784170,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0364120,32
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0822870,31
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0825230,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,080586-0,21
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021763-0,21
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,075345-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,078987-0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,067736-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015594-5,38
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,027014-1,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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