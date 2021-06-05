Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,15 ile Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,15 ile Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 0,99'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: