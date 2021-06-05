Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)
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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,15 ile Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,15 ile Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 0,99'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Tacirler Portföy Değ. Fon4,890958-3,15
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,132028-2,21
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,882204-1,96
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,482755-1,85
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)75,020749-1,60
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,959913-1,59
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,105793-1,27
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,121158-1,12
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)17,972082-0,97
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,012491-0,91
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017431-0,99
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017601-0,93
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,018305-0,67
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,019191-0,50
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,019503-0,43
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,018839-0,41
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,019914-0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018029-0,40
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,017623-0,37
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,01892-0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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