Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)

Gelen son dakika haberlerine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,17 ile ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,17 ile ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF ise yüzde 1,05'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: