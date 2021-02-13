Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)
13.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:11
Gelen son dakika haberlerine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,17 ile ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,17 ile ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF ise yüzde 1,05'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|12,914529
|-2,17
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|672,369061
|-1,76
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,791739
|-1,24
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,034074
|-1,10
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,554337
|-1,03
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,104748
|-1,00
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027024
|-0,98
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,086784
|-0,96
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,586582
|-0,95
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,06425
|-0,92
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,01335
|-1,05
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,062234
|-1,03
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,02691
|-1,00
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,050046
|-0,95
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050756
|-0,89
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117731
|-0,89
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,08839
|-0,86
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,071252
|-0,84
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,047368
|-0,83
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013671
|-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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