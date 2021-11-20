Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,59 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF ise yüzde 11,37'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: