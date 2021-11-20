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Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (4)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika gelişmesine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,59 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,59 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF ise yüzde 11,37'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,62590214,59
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,05976013,45
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,11848712,56
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,53854211,42
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1049,90894711,36
Fiba Portföy Altın Fonu0,05297211,30
QNB Finans Portföy Altın BYF57,76894811,30
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF66,27021611,26
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,03129911,12
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,11121210,71
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,02266311,37
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,06298210,14
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,06721410,10
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,06748110,05
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0690219,98
NN Hay. Em. Altın EYF0,0418539,95
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0658009,95
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0717899,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0852259,93
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0712919,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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