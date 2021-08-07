Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (4)
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Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,17 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,17 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,18'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0923917,17
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,7477616,87
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0464916,77
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8243286,76
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7089675,25
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0711435,13
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)99,9806684,37
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1384824,19
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF15,7087464,02
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)103,1534513,98
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0547285,18
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0700114,72
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0667593,63
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1024813,56
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0429393,40
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1797823,36
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0103273,33
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1639133,30
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1224143,26
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1522553,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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