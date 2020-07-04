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Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberlerine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,23'lük getiriyle İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (4)
04.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:05

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,23'lük getiriyle İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)

oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF

ise yüzde 6,25'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,991183 6,23
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,213667 6,07
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,802330 5,94
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,240883 5,51
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075889 5,32
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,437902 5,01
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,091687 4,68
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039232 4,56
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,486770 4,13
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,086221 3,95
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056908 6,25
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040127 5,97
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089446 4,58
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019976 3,74
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028774 3,73
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036423 3,65
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030040 3,51
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,042710 3,51
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,081237 2,93
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081371 2,91

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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