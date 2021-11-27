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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,17, BES fonları ise yüzde 4,73 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,17, BES fonları ise yüzde 4,73 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 7,99 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 7,72 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları3,1737435318
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları3,8215141
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon5,2489881
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları2,37725913
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları5,6836350
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları7,9970663
Yatırım Fonları - Katılım Fonları1,6542420
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları7,7112120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2838370
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)4,7324519451
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları7,14522824
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları6,52660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi4,5529290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,741057827
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları3,5827270
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler7,7213130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3013130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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