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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)

Gelen son dakika haberine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,49, BES fonları ise yüzde 0,43 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,49, BES fonları ise yüzde 0,43 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,16 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen ise yüzde 0,09 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,35 ile borçlanma araçları fonları iken, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile hisse senedi fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,49350242105
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,7471683
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,9631264
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,0979969
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,31825923
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3838326
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,1614140
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3435340
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,43257140116
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,3552466
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,29513
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,9230426
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,131114665
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,09291316
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,9815150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3315150

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(SÜRECEK)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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