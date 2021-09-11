Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,49, BES fonları ise yüzde 0,43 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,16 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen ise yüzde 0,09 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,35 ile borçlanma araçları fonları iken, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile hisse senedi fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: