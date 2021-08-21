Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)
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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, BES fonları ise yüzde 0,20 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, BES fonları ise yüzde 0,20 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen 1,19 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen ise yüzde 1,17 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,05 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,58 ile katılım fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-0,01345225119
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,19715813
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,79311120
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,17783543
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,49804931
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,31382612
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,1913130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3434330
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,20257151106
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,05522725
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,27532
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,56301317
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,031117239
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,5829623
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,0515150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3415150

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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