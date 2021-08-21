Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)

Edinilen son dakika haberine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, BES fonları ise yüzde 0,20 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, BES fonları ise yüzde 0,20 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen 1,19 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen ise yüzde 1,17 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,05 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,58 ile katılım fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: