Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,83, BES fonları ise yüzde 1,52 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,83, BES fonları ise yüzde 1,52 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,11 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,35 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,8333231415
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,7372702
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,2528242
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,4673694
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,2077697
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,7938380
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları3,1113130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3431310
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)1,522642604
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,7254540
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,20550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,0429272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,121161142
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,0228280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,3516160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3216160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Cyle Larin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (3) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 11:13:16. #1.14#

title