Yatırımcı rehberi (7)
20.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:09
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Yaşam ve Em. K.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,065019
|0,59
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092579
|0,58
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,090378
|0,46
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095884
|0,38
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026987
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010166
|0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010204
|0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,01002
|0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022291
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,07116
|2,53
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,058462
|1,69
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,103133
|1,33
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059988
|1,01
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,036036
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032824
|0,98
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,040566
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016737
|0,87
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,117316
|0,74
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,023127
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,029691
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020899
|0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,018900
|0,78
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029617
|0,68
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,028856
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044909
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,046039
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044738
|0,08
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026994
|0,07
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,047909
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024116
|0,30
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073268
|0,30
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072438
|0,29
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074311
|0,29
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,032407
|0,29
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081166
|-0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055511
|-0,14
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078366
|-0,11
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,065063
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,070987
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018954
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,044056
|-2,12
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,129541
|-1,09
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,086395
|-0,89
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,143486
|-0,87
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,054912
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014044
|-1,89
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032503
|-1,40
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020432
|-1,33
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033508
|-0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019593
|-0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028857
|-0,54
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041537
|-0,53
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,033279
|-0,13
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040219
|-0,07
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070635
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044509
|-0,17
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046250
|-0,13
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,044479
|-0,12
|HEM Altın Katılım EYF
|0,027487
|-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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