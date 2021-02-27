Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)
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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)

27.02.2021 11:08 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:11
Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haber... Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,25, BES fonları yüzde 0,91 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,25, BES fonları yüzde 0,91 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,95 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 2,72 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,90 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 1,74 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,25316192122
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,7570682
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,64241310
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,7271566
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,03733537
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2737307
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları3,9513130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3128280
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,91265121143
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,2954494
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,22523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,7429227
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,261173186
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,2528523
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler3,9016160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2916160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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