Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (3)
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Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (3)

20.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:05
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (3)

Gelen son dakika haberine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,46, BES fonları yüzde 1,29 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,46, BES fonları yüzde 1,29 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında tek yükselen yüzde 0,30 ile para piyasası fonları, en çok gerileyen ise yüzde 4,08 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında tek yükselen yüzde 0,32 ile para piyasası fonları iken, bu fonlar arasında en çok gerileyen yüzde 4,40 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-0,46314151163
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,03705218
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,9122418
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,05711655
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,26733043
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,58372116
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-4,0813013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3028280
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-1,2926584181
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,61542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,86505
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,2729326
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,461172988
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,2628721
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-4,4016016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3216160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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