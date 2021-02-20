Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (3)

Gelen son dakika haberine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,46, BES fonları yüzde 1,29 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,46, BES fonları yüzde 1,29 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında tek yükselen yüzde 0,30 ile para piyasası fonları, en çok gerileyen ise yüzde 4,08 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında tek yükselen yüzde 0,32 ile para piyasası fonları iken, bu fonlar arasında en çok gerileyen yüzde 4,40 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: