Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (3)
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Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (3)

06.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:12
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika ekonomi haberine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,10, BES fonları yüzde 0,85 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,10, BES fonları yüzde 0,85 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,51 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 4,63 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,00 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 4,43 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-0,1031424072
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,24715714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,3720812
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,5171638
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,19745915
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,33372610
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-4,6313013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3028270
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,8526220656
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-1,11542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,18220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,0029290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,5011710512
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4828253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-4,4316016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3116160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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