Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika ekonomi haberine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,10, BES fonları yüzde 0,85 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,10, BES fonları yüzde 0,85 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,51 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 4,63 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,00 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 4,43 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: