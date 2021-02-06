Son dakika... Yatırımcı rehberi (7)
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Son dakika... Yatırımcı rehberi (7)

06.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:08
Son dakika... Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Borçlanma...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Borçlanma Araçları EYF0,0259270,40
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0242680,31
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0112250,30
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,037530,30
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0713230,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0184470,75
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0218620,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0822644,28
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0618123,98
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1091492,73
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,108612,70
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1282912,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0326332,43
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0897051,99
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0276761,93
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0300541,84
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0169641,64
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0405092,39
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0281552,39
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0475731,24
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0392521,22
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0673291,16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0729550,32
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0719280,32
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0236790,32
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0259890,31
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0287050,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092515-3,61
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,089450-3,33
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,052762-3,06
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,050524-2,70
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,071856-2,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,071152-2,05
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013785-1,92
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,072626-1,62
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032271-1,35
VEM Birinci Değişken EYF0,045993-1,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,027181-2,96
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,014045-0,13
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026904-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,044707-4,55
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,043671-4,49
NN Hay. Em. Altın EYF0,027073-4,47
VEM Altın Katılım EYF0,046444-4,47
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,042733-4,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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