Son dakika... Yatırımcı rehberi (7)

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06.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:08
Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Borçlanma...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025927
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024268
|0,31
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011225
|0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,03753
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,071323
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018447
|0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021862
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,082264
|4,28
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061812
|3,98
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109149
|2,73
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,10861
|2,70
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,128291
|2,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032633
|2,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,089705
|1,99
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027676
|1,93
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030054
|1,84
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016964
|1,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040509
|2,39
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028155
|2,39
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047573
|1,24
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039252
|1,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067329
|1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,072955
|0,32
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071928
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023679
|0,32
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025989
|0,31
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028705
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092515
|-3,61
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,089450
|-3,33
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,052762
|-3,06
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,050524
|-2,70
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,071856
|-2,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,071152
|-2,05
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013785
|-1,92
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,072626
|-1,62
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032271
|-1,35
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,045993
|-1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027181
|-2,96
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014045
|-0,13
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026904
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044707
|-4,55
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043671
|-4,49
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027073
|-4,47
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046444
|-4,47
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042733
|-4,47
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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