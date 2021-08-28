Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (10)
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Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yat. Paz.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yat. Paz.470,00397,0018,39
Net Holding4,513,9414,47
Esenboğa Elektrik33,7430,6610,05
Enka İnşaat10,8010,008,00
Torunlar GMYO4,103,827,33
Aksa Enerji14,6313,706,79
Petkim6,245,954,87
İş Y. Men. Değ.14,5813,954,52
Sabancı Holding10,4010,013,90
Logo Yazılım40,1438,683,77
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan134,40144,50-6,99
Gübre Fabrik.50,2053,00-5,28
Bera Holding9,489,94-4,63
Ege Gübre167,00175,00-4,57
Deva Holding23,5824,54-3,91
Jantsa Jant Sanayi67,3570,00-3,79
Migros Ticaret34,9036,24-3,70
İhlas Holding0,570,59-3,39
Eczacıbaşı İlaç6,036,24-3,37
Selçuk Ecza Deposu8,809,10-3,30
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası6.617.892.316

Türk Hava Yolları6.511.442.536

Kardemir (D)2.983.837.310

Şişe Cam2.720.486.611

Petkim2.344.142.139

Ereğli Demir Çelik2.273.409.535

Yapı ve Kredi Bank.1.992.052.872

Akbank1.814.571.973

Tüpraş1.753.241.182

Koza Madencilik1.708.278.331

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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