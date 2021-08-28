Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (10)
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yat. Paz.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yat. Paz.
|470,00
|397,00
|18,39
|Net Holding
|4,51
|3,94
|14,47
|Esenboğa Elektrik
|33,74
|30,66
|10,05
|Enka İnşaat
|10,80
|10,00
|8,00
|Torunlar GMYO
|4,10
|3,82
|7,33
|Aksa Enerji
|14,63
|13,70
|6,79
|Petkim
|6,24
|5,95
|4,87
|İş Y. Men. Değ.
|14,58
|13,95
|4,52
|Sabancı Holding
|10,40
|10,01
|3,90
|Logo Yazılım
|40,14
|38,68
|3,77
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|134,40
|144,50
|-6,99
|Gübre Fabrik.
|50,20
|53,00
|-5,28
|Bera Holding
|9,48
|9,94
|-4,63
|Ege Gübre
|167,00
|175,00
|-4,57
|Deva Holding
|23,58
|24,54
|-3,91
|Jantsa Jant Sanayi
|67,35
|70,00
|-3,79
|Migros Ticaret
|34,90
|36,24
|-3,70
|İhlas Holding
|0,57
|0,59
|-3,39
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|6,24
|-3,37
|Selçuk Ecza Deposu
|8,80
|9,10
|-3,30
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|6.617.892.316
|Türk Hava Yolları
|6.511.442.536
|Kardemir (D)
|2.983.837.310
|Şişe Cam
|2.720.486.611
|Petkim
|2.344.142.139
|Ereğli Demir Çelik
|2.273.409.535
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.992.052.872
|Akbank
|1.814.571.973
|Tüpraş
|1.753.241.182
|Koza Madencilik
|1.708.278.331
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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