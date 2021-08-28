Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yat. Paz.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yat. Paz. 470,00 397,00 18,39 Net Holding 4,51 3,94 14,47 Esenboğa Elektrik 33,74 30,66 10,05 Enka İnşaat 10,80 10,00 8,00 Torunlar GMYO 4,10 3,82 7,33 Aksa Enerji 14,63 13,70 6,79 Petkim 6,24 5,95 4,87 İş Y. Men. Değ. 14,58 13,95 4,52 Sabancı Holding 10,40 10,01 3,90 Logo Yazılım 40,14 38,68 3,77 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 134,40 144,50 -6,99 Gübre Fabrik. 50,20 53,00 -5,28 Bera Holding 9,48 9,94 -4,63 Ege Gübre 167,00 175,00 -4,57 Deva Holding 23,58 24,54 -3,91 Jantsa Jant Sanayi 67,35 70,00 -3,79 Migros Ticaret 34,90 36,24 -3,70 İhlas Holding 0,57 0,59 -3,39 Eczacıbaşı İlaç 6,03 6,24 -3,37 Selçuk Ecza Deposu 8,80 9,10 -3,30 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 6.617.892.316 Türk Hava Yolları 6.511.442.536 Kardemir (D) 2.983.837.310 Şişe Cam 2.720.486.611 Petkim 2.344.142.139 Ereğli Demir Çelik 2.273.409.535 Yapı ve Kredi Bank. 1.992.052.872 Akbank 1.814.571.973 Tüpraş 1.753.241.182 Koza Madencilik 1.708.278.331 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Son dakika: Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Altının kilogramı 484 bin 400 liraya yükseldi Son dakika: Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesine yükseldi