Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (1)

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Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,42 kazançla 1.560,34 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 1.522,08, en yüksek 1.575,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,24 azalışla 1.639,27 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 3,44 artışla 2.723,48 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,94 kazançla 1.229,44 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,78 değerle 2.114,53 puana yükseldi.

-Hektaş en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,15 ile Hektaş oldu. Onu yüzde 30,21 ile Sasa Polyester, yüzde 19,88 ile Verusa Holding oldu.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,07 ile Konya Çimento, yüzde 7,33 ile Bursa Çimento, yüzde 6,77 ile İş Bankası (C) olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 15 milyar 247 milyon lirayla Koza Altın, 13 milyar 657 milyon lirayla Sasa Polyester, 7 milyar 918 milyon lirayla Garanti BBVA yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 67 milyar 374 milyon lirayla Ford Otosan, 57 milyar 6 milyon lirayla Koç Holding, 51 milyar 660 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

-Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,06 kayıpla 398,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,04 azalışla 2 bin 648 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,02 değer kaybederek 6,9610 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,80 azalışla 8,4340 lira oldu.

Geçen hafta 9,7310 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,51 kazançla 9,7810 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,20 değer kaybederek 7,7930 liraya geriledi.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,29 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu