Son dakika haberi | Yatırım fonu istatistikleri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberi | Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 8,92 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 8,92 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-8,92376115261
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları-23,5015015
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-12,07891079
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-6,15724725
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-14,0037037
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-15,7271071
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-4,20422022
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-25,8012012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bakan Varank: 'Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız.'

Bakan Varank: "Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız."

 Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale müjdesi piyasalara doping etkisi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale müjdesi piyasalara doping etkisi yaptı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title