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Son dakika haberi! Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 2,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 8,38 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 2,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 8,38 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları2,2637434133
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları8,3815141
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon3,1989863
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,47725517
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları4,0535350
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları4,97695712
Yatırım Fonları - Katılım Fonları1,0742420
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları6,9312120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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