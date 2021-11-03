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Son dakika haberi! Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Yatırım fonu istatistikleri

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,03905519233
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0972684
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,07352213
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,04692544
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,05877017
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,02422913
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,1512120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0437370
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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