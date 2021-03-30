Son dakika haber... BES fonu istatistikleri
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Son dakika haber... BES fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... BES fonu istatistikleri

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,59 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,59 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,5926520857
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,69542826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,66550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,9329281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,131178730
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6228280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,3616160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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