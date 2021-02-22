BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

22.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:16
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1926524421
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1654531
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,49550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,9129281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,361171143
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3528280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,3616016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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