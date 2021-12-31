Son dakika haberi | Yatar çocuk hastalara yeni yıl sürprizi - Haberler
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Son dakika haberi | Yatar çocuk hastalara yeni yıl sürprizi

Son dakika haberi | Yatar çocuk hastalara yeni yıl sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberine göre Sivas Numune Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Sivas Numune Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Sivas Numune Hastanesi Başhekimliği yılbaşında, hastanede yatarak tedavi gören çocukları unutmadı. Servislerde yatarak tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, yeni bir yıla merhaba derken minik hastaların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diledi. Bu tür organizasyonların çocuklar için ayrı bir moral olduğunu belirten Prof. Dr. Kaygusuz, etkinlik düzenleyen servis çalışanlarına teşekkür etti. Etkinlikle ilgili konuşan Servis Sorumlu Hemşiresi Senem Şahin "Hastalarımız mutlu olmaları bizler için çok değerli. Onların mutluluğu tedavilerine de yansıyor. Etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - SİVAS

Son dakika haberi | Yatar çocuk hastalara yeni yıl sürprizi

Son dakika haberi | Yatar çocuk hastalara yeni yıl sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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