Son dakika haberi: Yatağında hareketsiz yatan adamın ölümünü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Yatağında hareketsiz yatan adamın ölümünü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Yatağında hareketsiz yatan adamın ölümünü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı

Son dakika haberleri... Samsun'da yatağında hareketsiz halde bulunan şahsın ölümü şüpheli bulunularak, soruşturma başlatıldı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da yatağında hareketsiz halde bulunan şahsın ölümü şüpheli bulunularak, soruşturma başlatıldı.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah uyanmayan 41 yaşındaki Şükrü G.'yi yatağında hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri, kalbi duran Şükrü G.'ye müdahale ederek ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'nde kaldırdı. Hastanede hayatını kaybettiği tespit edilen Şükrü G.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şükrü G.'nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title