Son dakika haberi: Yatağında hareketsiz yatan adamın ölümünü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da yatağında hareketsiz halde bulunan şahsın ölümü şüpheli bulunularak, soruşturma başlatıldı.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah uyanmayan 41 yaşındaki Şükrü G.'yi yatağında hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri, kalbi duran Şükrü G.'ye müdahale ederek ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'nde kaldırdı. Hastanede hayatını kaybettiği tespit edilen Şükrü G.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şükrü G.'nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa