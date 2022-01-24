Son dakika haberi... Yaşlı kadının kar kütlesinden kurtulduğu an güvenlik kamerasında

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yaşlı kadının çatından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar yolcu otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

İsmi öğrenilemeyen yaşlı kadın, Yeni Mahalle'de 12 0045 plakalı özel halk otobüsüne binmeye çalıştığı sırada bir binanın çatısından kar kütlesi düştü.

Şoför Sadık Balduk'un uyarısıyla otobüse girmeyi başaran yaşlı kadın son anda kar kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu.

Kapının açık olması nedeniyle yere düşen kar kütlesi otobüs şoför Balduk'un üzerine kadar sıçradı.

Yaşananlar otobüs kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kar kütlesinin düşmesinin ardından yaşlı kadının "Ya Rabbim kaza belalardan koru" ve şoför Balduk'a da "Hakkını helal et. Kusur bakma." dediği duyuluyor.