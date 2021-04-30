Son dakika haberi... Yaşlı kadını polisler evine bıraktı
Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'dan otobüsle memleketi Amasya'ya yolcuk yaptıktan sonra evine gitmeye araç bulamayan yaşlı kadını polisler evine bıraktı.
İstanbul'dan otobüsle memleketi Amasya'ya yolcuk yaptıktan sonra evine gitmeye araç bulamayan yaşlı kadını polisler evine bıraktı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Zeynep Dikici (62) isimli vatandaş İstanbul'dan döndükten sonra akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı araç bulamadığı için için emniyet mensuplarından yardım istedi. Kontrol noktasındaki polis ekipleri yaşlı kadını köyüne kadar götürüp, evine bıraktılar. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı