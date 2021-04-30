Son dakika haberi... Yaşlı kadını polisler evine bıraktı
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Son dakika haberi... Yaşlı kadını polisler evine bıraktı

Son dakika haberi... Yaşlı kadını polisler evine bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'dan otobüsle memleketi Amasya'ya yolcuk yaptıktan sonra evine gitmeye araç bulamayan yaşlı kadını polisler evine bıraktı.

İstanbul'dan otobüsle memleketi Amasya'ya yolcuk yaptıktan sonra evine gitmeye araç bulamayan yaşlı kadını polisler evine bıraktı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Zeynep Dikici (62) isimli vatandaş İstanbul'dan döndükten sonra akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı araç bulamadığı için için emniyet mensuplarından yardım istedi. Kontrol noktasındaki polis ekipleri yaşlı kadını köyüne kadar götürüp, evine bıraktılar. - AMASYA

Son dakika haberi... Yaşlı kadını polisler evine bıraktı
Son dakika haberi... Yaşlı kadını polisler evine bıraktı
Son dakika haberi... Yaşlı kadını polisler evine bıraktı
Son dakika haberi... Yaşlı kadını polisler evine bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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