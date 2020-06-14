Son dakika haberi | Yaşlı kadını 400 bin lira dolandıran çete, 'Pelerin' operasyonuyla yakalandı Son dakika haberi... ANKARA polisi, Güler M.'yi (83) yaklaşık 400 bin TL dolandıran, 'Matador' lakaplı S.A. ve İ.A. kardeşler ile çetenin sözde yönetim kadrosundan olduğu belirlenen 4 şüpheliyi 'Pelerin' operasyonuyla yakaladı.

ANKARA polisi, Güler M.'yi (83) yaklaşık 400 bin TL dolandıran, 'Matador' lakaplı S.A. ve İ.A. kardeşler ile çetenin sözde yönetim kadrosundan olduğu belirlenen 4 şüpheliyi 'Pelerin' operasyonuyla yakaladı. Eş zamanlı 4 ildeki operasyonda ele geçirilen para ve ziynet eşyaları, yaşlı kadına teslim edildi.

Şanlıurfa'dan Ankara'ya geldiği öğrenilen 4 kişi, Güler M.'yi telefonla arayıp, kentte kuyumcu soygunu gerçekleştirildiğini ve konuyla ilgili şüpheli olduğu yalanını söyledi. Olayla ilgili araştırma yaptıklarını belirten şüpheliler, evdeki ziynet eşyalarını incelemek üzere alacaklarını kadına belirtti. Bunun üzerine Güler M., yaklaşık 30 yıldır biriktirdiği 17 bin 450 euro ve piyasa değeri 260 bin TL olan ziynet eşyalarını kapısına gelen dolandırıcıya verdi. Şüphelileri tekrar aradığında ulaşamayan Güler M., dolandırıldığını fark edip, 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONBunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucu Ankara'da otelde kaldığı tespit edilen, 'Matador' lakaplı S.A. ve İ.A. kardeşler ile çetenin sözde yönetim kadrosundan olduğu belirlenen 4 şüpheli, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa ve Adana'da yapılan eş zamanlı 'Pelerin' operasyonuyla yakalandı. Çalınan para ve ziynet eşyaları da operasyonda ele geçirildi. İstanbul, Şanlıurfa ve Adana'da gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ankara'ya getirildi. Yapılan sorgulamada, 9 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.'POŞETE KOYDUM, VERDİM, GİTTİ'

Operasyonda ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları ise sahibi Güler M.'ye teslim edildi. Evindeki altından ve paradan kimsenin haberi olmadığını belirten Güler M., "'Bir kuyumcu soyuldu, soygun sizin üzerinizde görünüyor, neyin var neyin yoksa bize vermen gerekiyor, onların numaralarını alıp geri yollayacağız' dediler. Ben de afalladım ama 'Tabi veririm' dedim. Sonra beni gece saatlerine kadar aradılar. Bir polis yollayacağını söyledi. Ben parayı vereceğim kişiyle emniyete gidip geleceğimi sanıyordum. Poşete koydum, verdim, o gitti 'Sonra seni arayacağız' dediler ama aramadılar. Ben aradım, cevap vermediler" dedi.

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Gökhan CEYLAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -

Kaynak: DHA