Son dakika haberi: Yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu
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Son dakika haberi: Yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kırşehir'de 85 yaşındaki kadın yaşadığı apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Kırşehir'de 85 yaşındaki kadın yaşadığı apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Ahi Evran Mahallesi'ndeki apartmanın asansör boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği tespit edilen kadının, apartmanın dördüncü katındaki evinde yalnız yaşayan Bani Çetinbilek olduğu belirlendi.

Çetinbilek'in cenazesi, sağlık ekibinin olay yerindeki incelmesinin ardından otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu
Son dakika haberi: Yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu
Son dakika haberi: Yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu
Son dakika haberi: Yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri asansör boşluğuna bakınca komşularının öldüğü gördü
Hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri asansör boşluğuna bakınca komşularının öldüğü gördü
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