Son dakika haberi: Yaşlı çiftin evinde yangın çıktı: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi: Yaşlı çiftin evinde yangın çıktı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Yaşlı çiftin evinde yangın çıktı: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşlı çiftin evinde yangın meydana geldi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşlı çiftin evinde yangın meydana geldi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah saatlerinde Mahmutoğlu köyünde meydana geldi. Sadık Arslan'a ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin sardığı evde bulunan Sadık Arslan ve Meliha Arslan çifti komşularının yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çaydeğirmeni ve Devrek Belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarının yapıldığı ev kullanılamaz hale geldi. - ZONGULDAK

Son dakika haberi: Yaşlı çiftin evinde yangın çıktı: 2 yaralı

Son dakika haberi: Yaşlı çiftin evinde yangın çıktı: 2 yaralı

Son dakika haberi: Yaşlı çiftin evinde yangın çıktı: 2 yaralı

Son dakika haberi: Yaşlı çiftin evinde yangın çıktı: 2 yaralı

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