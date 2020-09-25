Son dakika haberi! Yaşlı adam kaldığı bakım evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Yaşlı adam kaldığı bakım evinde ölü bulundu Kayseri'de yaşlı şahıs, kaldığı bakım merkezindeki odasında ölü olarak bulundu.

Yaşlı adam kaldığı bakım evinde ölü bulundu

KAYSERİ - Kayseri'de yaşlı şahıs, kaldığı bakım merkezindeki odasında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bakım evinde meydana gelen olayda, Mehmet K.'nın kaldığı odada hareketsiz şekilde yattığını gören çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği odada inceleme yaptı. Mehmet K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ