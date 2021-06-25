Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan...
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Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan...
Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan...
Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan...
Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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