Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan...
Son dakika habere göre Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı