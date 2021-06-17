Son dakika haberi! Yasa dışı bahisten kazandıklarını kripto paraya çeviren 12 kişi yakalandı
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Son dakika haberi! Yasa dışı bahisten kazandıklarını kripto paraya çeviren 12 kişi yakalandı

Son dakika haberi! Yasa dışı bahisten kazandıklarını kripto paraya çeviren 12 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BURSA merkezli 4 ildeki polis operasyonunda, yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynatarak, kazandıkları parayı kimlik bilgilerini aldıkları kişilerin banka hesaplarından kripto paraya çevirip, 34 milyon TL kazanç sağlayan 12 kişi yakalandı.

BURSA merkezli 4 ildeki polis operasyonunda, yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynatarak, kazandıkları parayı kimlik bilgilerini aldıkları kişilerin banka hesaplarından kripto paraya çevirip, 34 milyon TL kazanç sağlayan 12 kişi yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşları 18 ile 22 arasında değişen bir grup gencin sosyal medya üzerinden tanışarak, yasa dışı bahis siteleri açtıkları ve bu sayede yüklü miktarda kazanç sağladıkları yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin yasa dışı bahisle elde ettikleri geliri kimlik bilgilerini satın aldıkları kişiler adına açılan banka hesaplarına transfer ettiklerini saptadı. Tespit edilen 12 kişinin yakalanması için Bursa merkezli Aydın, Manisa ve İstanbul'da salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 89 bin 250 TL, 14 cep telefonu, 8 dizüstü bilgisayar, 4 flash bellek, 1 tablet ile farklı bankalara ait 127 kredi ve banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin, kazandıkları parayı kripto paraya çevirdiği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, adliyeye sevk edildi. ?


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Son dakika haberi! Yasa dışı bahisten kazandıklarını kripto paraya çeviren 12 kişi yakalandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahisten kazandıklarını kripto paraya çeviren 12 kişi yakalandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahisten kazandıklarını kripto paraya çeviren 12 kişi yakalandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahisten kazandıklarını kripto paraya çeviren 12 kişi yakalandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahisten kazandıklarını kripto paraya çeviren 12 kişi yakalandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahisten kazandıklarını kripto paraya çeviren 12 kişi yakalandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahisten kazandıklarını kripto paraya çeviren 12 kişi yakalandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahisten kazandıklarını kripto paraya çeviren 12 kişi yakalandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahisten kazandıklarını kripto paraya çeviren 12 kişi yakalandı
Son dakika haberi! Yasa dışı bahisten kazandıklarını kripto paraya çeviren 12 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin

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