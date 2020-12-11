Son dakika haberi! Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 47 internet sitesine erişim engellendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 47 internet sitesine erişim engellendi

11.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:23
Son dakika haberi! Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 47 internet sitesine erişim engellendi

Bir son dakika haberine göre İzmir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 47 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İzmir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 47 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan internet siteleriyle ilgili çalışma kapsamında ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 47 site tespit etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirim yapılan 14'ü müstehcen yayın yapan toplam 47 siteye erişim engellendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

İlgili Haberler

Ankara merkezli 5 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 31 gözaltı
Ankara merkezli 5 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 31 gözaltı
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
Yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sörloth Samatta Erol Bulut Ali Palabıyık Enner Valencia
Tüm Haberler İlaç Karabağ Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 47 internet sitesine erişim engellendi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:25:02. #1.15#
title