Son dakika haberi! Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 47 internet sitesine erişim engellendi

Bir son dakika haberine göre İzmir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 47 internet sitesine erişim engeli getirildi.