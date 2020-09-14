Son dakika haberi! Yasa dışı bahis oynatılan 68 internet sitesine erişim engellendi
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Son dakika haberi! Yasa dışı bahis oynatılan 68 internet sitesine erişim engellendi

Son dakika haberleri: Adana'da jandarma ekiplerince, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 68 internet sitesine erişim engellendi.

Son dakika haberi! Yasa dışı bahis oynatılan 68 internet sitesine erişim engellendi
14.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:31

Adana'da jandarma ekiplerince, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 68 internet sitesine erişim engellendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye'de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan internet sitelerine yönelik yürütülen araştırma kapsamında 68 internet sitesinin 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet ettiği belirlendi.

Bu internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağladığı tespit edildi.

Yasa dışı bahis suçu kapsamında olan internet siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirildi ve bu sitelere erişimin engellenmesi sağlandı.

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Kaynak: AA

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