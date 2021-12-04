YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA - Haberler
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YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da yasa dışı bahis oynatan ve bilişim suçlarından haklarında yakalama kararı olan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DİYARBAKIR'da yasa dışı bahis oynatan ve bilişim suçlarından haklarında yakalama kararı olan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarından haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 20 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7 kişi serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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