YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

DİYARBAKIR'da yasa dışı bahis oynatan ve bilişim suçlarından haklarında yakalama kararı olan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarından haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 20 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7 kişi serbest bırakıldı.

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Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)-