Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Yasin Börü davasında savcılık mütalaası açıklandı. 20 sanık için "canavarca hislerle ve eziyet çektirerek çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.
2014 yılındaki Kobani eylemlerinde Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin davada 20 sanığın "çocuğu canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
2 sanığın beraatı, firari 3 sanığın dosyasının ise ayrılması talep edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak