Son dakika haberi: Yargıtay kooperatiflerin tacir sayılmasına karar verdi
AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca, kooperatiflerin tacir sayılmasına hükmedildi.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca, kooperatiflerin tacir sayılmasına hükmedildi.
Yargıtay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2020/2 sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12 Kasım 2021 tarihinde yapılan toplantıda kooperatiflerin/yapı kooperatiflerinin tacir sayılacağı yönünde karar verildi." ifadeleri yer aldı.
AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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