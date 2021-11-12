Son dakika haberi: Yargıtay kooperatiflerin tacir sayılmasına karar verdi - Haberler
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Son dakika haberi: Yargıtay kooperatiflerin tacir sayılmasına karar verdi

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Yargıtay kooperatiflerin tacir sayılmasına karar verdi

Son dakika haberi: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca, kooperatiflerin tacir sayılmasına hükmedildi.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca, kooperatiflerin tacir sayılmasına hükmedildi.

Yargıtay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2020/2 sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12 Kasım 2021 tarihinde yapılan toplantıda kooperatiflerin/yapı kooperatiflerinin tacir sayılacağı yönünde karar verildi." ifadeleri yer aldı.

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AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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