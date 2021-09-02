Son Dakika | Yargıtay'dan emsal trafik kazası kararı

Son dakika haberleri... Her ay onlarca ocağın sönmesine sebep olan trafik kazalarıyla alakalı Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı.

Her ay onlarca ocağın sönmesine sebep olan trafik kazalarıyla alakalı Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; buzlu yolda kış lastiği veya zincir takmadan yola çıkan ve teker kayması sonucu kaza yaparak ölüme neden olan şoförün, 'bilinçli taksirle' öldürmeden sorumlu olduğuna hükmetti.

Buzlu yolda zincir ve kış lastiği takmadan seyreden kamyonet kayarak cadde üzerinde yürüyen yayaya çarptı. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araç sürücüsü hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada mahkum oldu. Kararı ölen yayanın ailesi temyiz edince devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; zincirsiz buzlu yolda giden sürücünün olabilecek kazalardan sorumlu olduğu hatırlatıldı.

Yargıtay 12. Ceza Dariesi'nin kararında; sanığın kamyonetle, gündüz vakti, meskun mahalde, iki yönlü, gidiş yönüne göre iniş eğimli, virajlı, yüzeyi buzlu olan asfalt kaplama caddede, sınıfına göre zorunlu olmasına karşın aracında kış lastiği bulunmadığı ve lastiklerine zincir takılı olmadığı halde seyrettiği vurgulandı. Kararda, "Kamyonetin 4,9 metre kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği esnada, seyir istikametine göre soldan yoldan çıkarak, aynı istikamette bankette yürümekte olan yayaya çarpmıştır. Mevcut hızını yol şartlarına göre ayarlamayarak, tam kusuruyla bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği olayda; sanığın eylemini bilinçli taksir ile gerçekleştirdiği ve cezasında 5237 sayılı TCK'nın 22/3. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiği gözetilmemesi yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

(Süleyman Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı