Son dakika haberi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör...
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Son dakika haberi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör...

Son dakika haberi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör...
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi
HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi
Son dakika haber! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı (2)
Son dakika haber! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı (2)
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Son dakika haberi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör... - Haberler
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