Son dakika haberi! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
Son dakika haberleri: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) dava açtı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) dava açtı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli yaklaşık 850 sayfalık iddianamesinde, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi. Partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.
(Musa Erdoğan/ İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı