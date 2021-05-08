Son dakika haberi: Yargılanırken serbest kaldı, bu kez de komşusunun kızına tacizden gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğunu tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanırken serbest bırakılan Ebubekir Ö. (40), bu kez de komşularının kızının taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğunu tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanırken serbest bırakılan Ebubekir Ö. (40), bu kez de komşularının kızının taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Ebubekir Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Darıca'da geçen yıl Ekim ayında Ebubekir Ö., Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen 15 yaşındaki Z.R.'yi arkasından yaklaşarak elle taciz etti. Bu sırada bölgeden geçen bir kişi, kolundan yakaladığı Ebubekir Ö.'yü çevredekilerin de yardımıyla etkisiz hale getirip devriye görevi yapan polis ekiplerine etti. Polisi görünce sağır ve dilsiz numarası yapan, bir süre sonra da konuşup pişman olduğunu söyleyen Ebubekir Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında dava açılan Ebubekir Ö., yargılama safhasında serbest bırakıldı.Bağlarbaşı Mahallesi'nde babasına ait binada yaşayan Ebubekir Ö., dün de iddiaya göre komşularının 22 yaşındaki kızını taciz etti. Ebubekir Ö., apartman boşluğunda karşılaştığı genç kızı elle taciz etti. Genç kızın çığlık atması üzerine Ebubekir Ö. kaçtı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Ebubekir Ö., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT