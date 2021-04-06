Son dakika haberi: 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi (2)
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Son dakika haberi: 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi (2)

Son dakika gündem haberi: 5 TUTUKLAMAAnkara merkezli 3 ilde düzenlenen 'yarasa kız' operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 94'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 31'i tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

5 TUTUKLAMA

Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen 'yarasa kız' operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 94'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 31'i tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 31 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 26'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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