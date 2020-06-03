Son dakika haberi! Yaralı kediye doku ve kemik nakli yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Yaralı kediye doku ve kemik nakli yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da yaralı halde bulunan kediye doku ve kemik nakli yapıldı.

03.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:09

Antalya'da yaralı halde bulunan kediye doku ve kemik nakli yapıldı.

Muğla'da, turizmci Hatice Özen sokakta gördüğü "smokin" cinsi kedinin sol ayağının kırık ve enfeksiyonlu olduğunu gördü. Muğla'daki bir veterinerlik kliniğinde tedavi edilen kedinin sağlığına kavuşması için ameliyat olması gerektiğini öğrenen Özen, "Muğla" adını verdiği kediyi de yanına alarak memleketi Antalya'ya geldi.

Özen'in kentteki bir hayvan hastanesinde tedavi ettirdiği kediye doku ve kemik nakli yapıldı. Kedi, nakillerin ardından sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren hayvan hastanesinin sahibi veteriner Filiz Göktaş, kedinin ayağındaki enfeksiyonu 1,5 aylık tedaviden sonra giderdiklerini belirtti.

Enfeksiyon tedavisinin ardından doku nakli yaptıklarını anlatan Göktaş, "Doku naklinin ardından kemik kırığını da giderdik. Ön sağ ayağından alınan 2 santimlik kemiği yaralı olan sağ arka ayağına naklettim. Ameliyatların ardından yaralı ayağı tamamen iyileşti. Artık sahiplenilmeye hazır." dedi.

Göktaş, hayvan hastanesinde bakılan kedinin isteyen bir hayvansevere sahiplendirileceğini kaydetti.

Son dakika haberi! Yaralı kediye doku ve kemik nakli yapıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti Haber
Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Haber
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Edibe Şahin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Hasan Polatkan
Magazin Murat Boz Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Yaralı kediye doku ve kemik nakli yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 19:10:01. #1.14#
title