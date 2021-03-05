Son dakika haberi: "Yaralarımın hepsi trafik kazasından, savaşla alakası yok" diyen terör örgütü El-Nusra üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Son dakika haberi: "Yaralarımın hepsi trafik kazasından, savaşla alakası yok" diyen terör örgütü El-Nusra üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası

05.03.2021 18:34 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:39
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Son dakika haberleri: Kayseri'de yargılandığı terör örgütü El-Nusra davasında "Yaralanmalarımın hepsi trafik kazasından. Yaralarımın savaşla hiçbir alakası yok" diyen yabancı uyruklu şahsa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de yargılandığı terör örgütü El-Nusra davasında "Yaralanmalarımın hepsi trafik kazasından. Yaralarımın savaşla hiçbir alakası yok" diyen yabancı uyruklu şahsa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Belal K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme savcısının mütalaasını ve mahkemeye gelen raporda vücudunda çeşitli yaralanmaların olduğunu kabul etmeyen sanık Belal K., "Yaralanmalarımın hepsi trafik kazasından. Yaralarımın savaşla hiçbir alakası yok. Ben savcının mütalaasını kabul etmiyorum. Çocuklarım var. Onlara bakmam gerekiyor. Ben suçlamayı kabul etmiyorum beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuklu sanık Belal K.'ya 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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