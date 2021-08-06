Son dakika haberleri | Yaralanan itfaiye eri kendini tedavi ettikten sonra alevlere müdahale etmeye devam etti

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Son dakika 3. sayfa haberi: Yaralanan itfaiye eri kendini tedavi ettikten sonra alevlere müdahale etmeye devam etti Kayseri'den giderek Muğla'daki yangında görev yapan itfaiye eri, yangına müdahale sırasında yaralanan ayağını kendisi tedavi ettikten sonra alevlere müdahale etmeye devam etti.

Yaralanan itfaiye eri kendini tedavi ettikten sonra alevlere müdahale etmeye devam etti

KAYSERİ - Kayseri'den giderek Muğla'daki yangında görev yapan itfaiye eri, yangına müdahale sırasında yaralanan ayağını kendisi tedavi ettikten sonra alevlere müdahale etmeye devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Antalya'da başlayan yangınla beraber, çalışmalara destek vermek amacıyla 2 yangın söndürme ve kurtarma aracı ile 8 personel ile bölgeye hareket etmişti. Ardından Muğla'da devam eden yangınları söndürme çalışmalarına takviye için 5 araç ve 15 personel de bölgeye hareket etti.

Ekiplerin, Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangınları söndürmek için gayretli çabaları devam ederken, müdahale sırasında itfaiye eri Ali Erim ayağından yaralandı. Oturduğu yerde kendisinin tedavisini yapan Erim, yaralı yeri sargı bezi ile sardıktan sonra alevlerle mücadele etmeye devam etti. Erim'in yaptığı hareket, çevredekilerin gönlünü fethetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç