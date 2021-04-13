Yaptıkları kardan adamı yöresel kıyafet giydirdiler
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Yaptıkları kardan adamı yöresel kıyafet giydirdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde coğrafi işaret tescil belgesi alan yöresel kıyafetler, vatandaşlar tarafından kardan adama giydirildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde coğrafi işaret tescil belgesi alan yöresel kıyafetler, vatandaşlar tarafından kardan adama giydirildi. Yöresel kıyafetli kardan adam vatandaşların ilgisini gördü.

Kastamonu'da Nisan ayına rağmen özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışını eğlenceye dönüştüren vatandaşlar, yaklaşık 30 santimetreyi bulan kar kalınlığında kardan adam yaptılar. Yaptıkları kardan adamı Azdavay'ın coğrafi işaretli yöresel kıyafeti giydirildi. Renkli görüntüler ortaya çıktığı yöresel kıyafetli kardan adam çevredeki vatandaşlardan ilgi gördü.

Kar yağışı, bir yandan eğlenceli olurken diğer yandan da çileye dönüştü

Kar yağışı bazı vatandaşlar için eğlence haline gelirken bazıları için ise çileye dönüştü. İstanbul'dan Kastamonu'ya gelmekte olan yolcular, evlerine gitmekte güçlük çekti. Bazı araçlarda yolda mahsur kalırken araçların imdadına ise İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. İl Özel İdaresine bağlı kar savaşçıları, İbrahimli, Girdallı, Ahlatçık, Tekkesipahi, Sulusökü, Tepeharman, Kızılkese, Sarıca, Dayılar, Evciler ve Elmayakası köy yollarını kardan temizlerken, yolda kalan İstanbul yolcularını da kurtardı.

Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu Çatalzeytin ilçesinde de karda mahsur kalan bir araç kurtarıldı. Özellikle yüksek kesimlere kar yağışının devam ettiği Çatalzeytin'de İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını bir yandan ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, diğer yandan Karacakaya köyünde kara saplanarak mahsur kalan aracıda kurtardı. İl Özel İdaresi ekipleri, halen Kastamonu'da il genelinde ulaşıma kapalı olan 95 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

Yaptıkları kardan adamı yöresel kıyafet giydirdiler
Yaptıkları kardan adamı yöresel kıyafet giydirdiler
Yaptıkları kardan adamı yöresel kıyafet giydirdiler
Yaptıkları kardan adamı yöresel kıyafet giydirdiler
Yaptıkları kardan adamı yöresel kıyafet giydirdiler
Yaptıkları kardan adamı yöresel kıyafet giydirdiler
Yaptıkları kardan adamı yöresel kıyafet giydirdiler
Yaptıkları kardan adamı yöresel kıyafet giydirdiler
Yaptıkları kardan adamı yöresel kıyafet giydirdiler
Yaptıkları kardan adamı yöresel kıyafet giydirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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