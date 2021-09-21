Son dakika haberi... Yangınzede üreticilere sulama borusu desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Yangınzede üreticilere sulama borusu desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi... Yangınzede üreticilere sulama borusu desteği

Son dakika haber: Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, büyük yangın felaketi sonrasında tarımsal üretimin sekteye uğramadan sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği sulama borusu dağıtımına devam ediyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, büyük yangın felaketi sonrasında tarımsal üretimin sekteye uğramadan sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği sulama borusu dağıtımına devam ediyor. Manavgat Atatürk Stadyumu'na gelen yangınzede üreticiler, tarımsal faaliyetlerde kullanabilecekleri sulama borularını Başkan Şükrü Sözen eşliğinde teslim aldı. Sulama borusunun teslimatına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcıları, bir sigorta şirketinin yetkilileri ve üreticiler katıldı. Sulama boruları, Manavgat Belediyesi çalışanları tarafından çiftçilerin araçlarına teker teker yüklendi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, orman yangınlarında zarar gören tüm vatandaşlara bire bir ulaştıklarını belirterek hayırseverler aracılığıyla gelen destekleri ivedilikle ulaştırdıklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Çiftçilik ve üreticilik yaparak hayatını idame ettiren vatandaşlarımız büyük yangın felaketinin ardından mağduriyet yaşadı. Acımıza ortak olarak bizlere destek olan vakıflar, dernekler ve şirketler aracılığıyla Manavgat Belediyesi olarak doğru ellere ulaşmaya son derece gayret ediyoruz. Sulama borusu, tarımsal üretimin en önemli unsurlarından bir tanesi. Üreticimize ve köylümüze bir nebze de olsa katkımız olduysa ne mutlu bize. Yangından zarar gören tüm vatandaşlarımızın her an yanlarında olmaya devam ederek tüm yaralarımızı birlikte saracağız" dedi. - ANTALYA

Son dakika haberi... Yangınzede üreticilere sulama borusu desteği

Son dakika haberi... Yangınzede üreticilere sulama borusu desteği

Son dakika haberi... Yangınzede üreticilere sulama borusu desteği

Son dakika haberi... Yangınzede üreticilere sulama borusu desteği

Son dakika haberi... Yangınzede üreticilere sulama borusu desteği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emir Sultan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Alex Teixeira Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Adil Karaismailoğlu Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Yangınzede üreticilere sulama borusu desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:04:17. #1.12#