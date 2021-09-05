Son dakika haberi | Yangını evinin penceresinden pet şişe ile su dökerek söndürmeye çalıştı
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Son dakika haberi | Yangını evinin penceresinden pet şişe ile su dökerek söndürmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Yangını evinin penceresinden pet şişe ile su dökerek söndürmeye çalıştı Sultangazi'de bulunan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını evinin penceresinden pet şişe ile su dökerek söndürmeye çalıştı

İSTANBUL - Sultangazi'de bulunan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havalandırma bacasının 3 ayrı yerinde çıkan yangına bir vatandaş pet şişe ile su atarak müdahale etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Yaşadığı binanın giriş katında bulunan işyerinin alev alan bacasını söndürmek için evinin penceresinden pet şişe ile müdehale etti.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Sultangazi 75. yıl mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın giriş katında lokanta olarak hizmet veren işyerinin dış cephesinde bulunan havalandırma bacası 3 ayrı yerden bilinmeyen neden ile bir anda tutuştu. Durumu fark eden vatandaşlar ise hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Bu esnada alevleri fark eden ve aynı binanın 4. katında yaşayan bir kadının ise evinin penceresinden alevlere elindeki pet şişe ile müdahale ederek söndürmeye çalıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevler bir vatandaşın yangın tüpü ile müdahale etmesiyle söndü.

Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise hemen müdahale ederek çıkan yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptılar.

Son dakika haberi | Yangını evinin penceresinden pet şişe ile su dökerek söndürmeye çalıştı
Son dakika haberi | Yangını evinin penceresinden pet şişe ile su dökerek söndürmeye çalıştı
Son dakika haberi | Yangını evinin penceresinden pet şişe ile su dökerek söndürmeye çalıştı
Son dakika haberi | Yangını evinin penceresinden pet şişe ile su dökerek söndürmeye çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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