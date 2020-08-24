Son dakika haberi | Yangından kaçış Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında 200 hektardan fazla alan kül olurken, vatandaşlar araçlarına binerek hızla yangın bölgesinden uzaklaştı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında 200 hektardan fazla alan kül olurken, vatandaşlar araçlarına binerek hızla yangın bölgesinden uzaklaştı. Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesindeki 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alandaki yangın şiddetini arttırarak büyümeye devam etti. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki itfaiye ekipleri bölgeye takviyeye geldi. AFAD ekipleri ve 112 ekipleri olası yaralanmalara ve mahsur kalmalara karşı bölgede hazır bekledi. Ancak, rüzgar nedeniyle yangına müdahale edilemezken, yangın yerleşim yerlerinin olduğu bölgelere doğru hızla ilerlemeye devam etti. Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz," Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz" diye konuştu.

Adana'dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir," Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok" dedi.

200 HEKTAR ORMANLIK ALAN KÜL OLDU Gece şiddetini arttıran yangın nedeniyle 200 hektarlık ormanlık alan kül olurken, dumanlar kent merkezine kadar ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın bölgesinde incelemeler yapmak üzere şu saatlerde bölgeye geleceği öğrenildi.

(Süleyman Cenk İdaye - Beril Solmuşgül/İHA)

Kaynak: İHA