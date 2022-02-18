Yangından etkilenen kadını 2. kattan 112 ekipleri kurtardı - Haberler
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Yangından etkilenen kadını 2. kattan 112 ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Afyonkarahisar'da bir binada bacadan çıkan yangında dumandan zehirlenen kadını 112 ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'da bir binada bacadan çıkan yangında dumandan zehirlenen kadını 112 ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Fakıpaşa Mahallesi'nde bir binanın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Binanın 2. katında bulunan bir kadın dumandan etkilendi. Fadime Demirtaş isimli kadını 112 ekipleri kurtararak ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

(Hayati Kanat/ İHA)

Yangından etkilenen kadını 2. kattan 112 ekipleri kurtardı

Yangından etkilenen kadını 2. kattan 112 ekipleri kurtardı

Yangından etkilenen kadını 2. kattan 112 ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Karahisar, Yangın, 112, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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